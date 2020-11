Ventimiglia: soddisfazione della Lega per l’approvazione del protocollo di intesa con RFI per la creazione di nuovi parcheggi

Il Gruppo Consiliare della Lega di Ventimiglia, unitamente alla sezione cittadina, esprimono profonda soddisfazione per l’approvazione in Consiglio comunale del protocollo d’intesa tra il Comune e le Ferrovie dello Stato per la cessione anticipata delle ex aree ferroviarie che saranno destinate alla realizzazione di 1000 posti auto oltre ad altre importantissime opere pubbliche.

“Si tratta di un risultato reso possibile – spiega Marcello Bevilacqua, Capogruppo della Lega - grazie allo strenuo lavoro del Sindaco Scullino e dell’On. Flavio Di Muro, che sin dall’inizio del loro mandato hanno messo mano ad una pratica bloccata da anni, i quali a loro volta, hanno ringraziato i vertici di RFI. La velocizzazione impressa in questo periodo ha portato, inoltre, alla disponibilità della stazione ferroviaria di Bevera, su cui vogliamo avanzare presto proposte per il suo rilancio in accordo con i residenti della zona".

Sul punto interviene anche Simone Bertolucci, Vicesindaco e Commissario cittadino della Lega: “In merito al dibattito sulla ‘governance’ dei parcheggi, la Lega ritiene serio e corretto definire a chi sarà assegnata la gestione di questi ultimi quando si avrà la definizione compiuta della situazione, bisognerà preliminarmente delineare la ricollocazione di stalli gratuiti e a pagamento in tutta la città, partendo da quelli già esistenti per proseguire poi con quelli in ‘costruzione’. La priorità è senza dubbio garantire nuovi parcheggi gratuiti per residenti e turisti, questo è il tema che ci vede impegnati in prima linea e che abbiamo sottoscritto nel programma amministrativo, e che molto responsabilmente in qualità di prima forza politica della città stiamo portando avanti. Per ora, il protocollo con RFI è stato uno dei passi più importanti che siano mai stati fatti per la nostra città”.

Le attenzioni della Lega ora sono rivolte al 2021 sperando che l'emergenza sanitaria possa essere quanto prima superata, consentendo così all'amministrazione comunale di accelerare la sua azione amministrativa. In quest'ottica la Lega ha già segnalato al Sindaco la necessità di porre maggiore attenzione alle frazioni e ai lavori pubblici nelle località e nelle frazioni medesime, punti cardine del programma elettorale della coalizione e sui quali la Lega ha sempre posto un interesse primario.