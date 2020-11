EF 90: Innovare per competere, la gestione intelligente del riscaldamento con Tado nei punti di Sanremo, Camporosso, Ventimiglia e Albenga

Tado è un'azienda tedesca con sede a monaco di Baviera, che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un tutt’Europa uno spazio importante nel fornire mercato della gestione intelligente e connesso del riscaldamento.

Ef 90, distributore ligure di materiale elettrico con sedi a Sanremo, Camporosso, Albenga e Ventimiglia, ha incominciato a proporre le soluzioni Tado ai propri clienti circa 5 anni fa, risultando uno dei primi clienti distributori nel nostro paese e ad oggi con una crescita costante della proposta e delle richieste da tutta Italia continua a rappresentare uno dei distributori meglio posizionati sulla proposta Tado all’interno dell’intero panorama nazionale.

Il sistema Tado dipende di un internet bridge, che collegato al router di casa permette di gestire il proprio impianto di riscaldamento da remoto, attraverso una app dedicata, e con il conseguente risparmio certo rispetto ad una programmazione oraria di tipo tradizionale.

La proposta si rivolge sia agli impianti indipendente con caldaia propria e termostato che a quelli centralizzati.

Ogni caldaia viene collegata al Termostato intelligente tado ed ogni radiatore della casa viene gestito dalla testina termostatica connessa, che permette di comandare da remoto ogni singolo radiatore, migliorare le differenze termiche all’interno delle nostre abitazioni, e differenziare gli utilizzi con intelligenza in base alle nostre reali abitudini.

Attraverso la geolocalizzazione il sistema Tado è inoltre in grado di comprendere in totale autonomia il momento in cui stai rincasando e attivare per te le impostazioni richieste per farti trovare il confort ideale dentro casa al rientro.

Com Tado ed Ef90, scegli per il bene del tuo pianeta, del tuo portafoglio e del tuo efficientamento energetico.

