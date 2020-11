Ventimiglia: i positivi al Covid calano di 56 unità in una settimana, Scullino "Non dobbiamo abbassare la guardia"

Sono in lieve calo i positivi al Covid-19 a Ventimiglia. Rispetto alla settimana scorsa, infatti, sono scesi di 30 unità passando da 260 a 230, oltre a 8 positivi con scarsi sintomi, in calo rispetto ai 34 di sette giorni fa.

Quindi il calo in una settimana, tra positivi e positivi con scarsi sintomi, è stato di 56 persone. Gli effetti della zona arancione che termina oggi si vedranno ancora nella prossima settimana ma certamente il calo di positivi è evidente. Rimane pertanto l'invito del sindaco Scullino a non abbassare la guardia soprattutto a partire da oggi, quando ci sarà più libertà di movimento e inizieranno ad aprire bar e ristoranti almeno sino alle 18.

“Aperture molto utili per l'economia cittadina ma solo se riusciamo a mantenere la decrescita della trasmissione del virus - ammonisce Scullino - altrimenti a Natale rischiamo di trovarci in zona arancione se non rossa. Godiamoci la maggior libertà ma con giudizio, pensiamo anche agli altri e soprattutto ai soggetti più deboli. Dobbiamo mantenere il calo dei contagi gestendo bene la nostra maggiore libertà”.