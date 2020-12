Vandali in azione a Ventimiglia, danneggiata opera della mostra ‘Urbs In Urbe’

Sono durate pochi giorni le fotografie dell'artista Andrea Iorio esposte nel parco urbano della Ciclovia Pelagos a Ventimiglia. Qualcuno ha pensato di rovinare una di queste opere dell'artista ventimigliese appartenenti all'esposizione a cielo aperto ‘Urbs In Urbe’ (dal latino, Città nella Città).



A denunciare l'accaduto è stato lo stesso Iorio che purtroppo non ha potuto fare altro che prendere atto di questo gesto meschino e vigliacco. Amaro anche il commento del vicesindaco Simone Bertolucci che in queste ore ha scritto: "Ragazzi però così è complicato andare avanti ve lo dico...". L'accaduto ha scosso l'opinione pubblica, in molti hanno dimostrato solidarietà nei confronti di Iorio e della sua iniziativa.

“Ho voluto portare l'arte alla gente, in mezzo alla strada - aveva detto l'artista il 23 novembre scorso - confondendomi con l'ambiente circostante; personalmente definisco l'arte come il racconto in immagini della storia dell'Essere Umano e questa storia bisogna continuare a raccontarla anche in un momento così difficile, perché ciò che ci salverà da questo periodo buio saranno il Bello e l'amore, senza alcuna retorica". Nonostante l'accaduto le opere rimarranno esposte per tutto il periodo natalizio.