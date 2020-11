Taggia: furgone contro un palo nella notte in via Aurelia Ponente, mobilitazione di soccorsi (Foto)

Incidente nella notte a Taggia in via Aurelia Ponente. Stando a una prima ricostruzione, per cause in fase d'accertamento, intorno a l'1.30, un furgone adibito al trasporto di medicinali, si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica, abbattendolo.

Sul posto sono intervenuti: il personale sanitario, un'ambulanza e i vigili del fuoco. Il conducente ha riportato traumi diffusi ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area dove si è registrato l'impatto.

I medicinali sono poi stati trasportati da un altro furgone, intervenuto immediatamente.