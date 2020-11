Domenica di 'libertà' a Sanremo: zona gialla, i cittadini tornano a prendersi un caffè al bar

Con il ritorno della Liguria in zona gialla, sono tante le persone che questa mattina hanno scelto di trascorrere qualche ora all’aria aperta e sorseggiare un caffè o un cappuccino comodamente seduti al bar. Girando per Sanremo tutti i locali aperti erano pieni e in generale in città così come sulla ciclabile c’erano moltissime persone, complice anche la giornata soleggiata e le temperature al di sopra della media.



La riapertura di bar e ristoranti, così come la possibilità di potersi spostare al di fuori del proprio comune di residenza sono le principali novità nel passaggio della regione da zona arancione a zona gialla. Per quanto riguarda i locali, da oggi possono tornare ad effettuare il servizio ai tavoli fino alle 18 e dopo attivare la modalità da asporto.



Il passaggio a misure meno restrittive non deve far abbassa la guardia nei confronti del Covid. Infatti rimangono attive tutte le normali misure precauzionali, dall’uso della mascherina al rispetto delle distanze interpersonali. Oltre a questo, zona gialla vuol dire anche: divieto di uscire di casa tra le 22 e le 5, centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi, musei, cinema, teatri, sale scommesse e bingo chiusi così come palestre e piscine.