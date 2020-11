Un solo nuovo caso positivo per Covid-19, oggi nel Principato, dove il bilancio si attesta quindi a 608 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Questa sera, a seguito della dimissione di due pazienti dall'ospedale, sono quelli rimasti in cura in ospedale di cui quattro in terapia intensiva. Il numero totale di persone guarite è 537.

Oggi sono 24 i pazienti seguiti a casa con pochi sintomi.