Taggia: da dicembre via alla riqualificazione delle ex Caserme Revelli, Conio "Vogliamo restituire un parco urbano ai cittadini"

Entro le dicembre partiranno i primi lavori di riqualificazione sulle ex caserme Revelli a Taggia. Il comune ha riscattato il compendio due anni fa e da quel momento l'amministrazione del sindaco Mario Conio e gli uffici stanno ragionando su come valorizzare questi spazi.

"Stiamo lavorando su due fronti per iniziare una prima riqualificazione di questa area - ci spiega il primo cittadino di Taggia - A breve affideremo il servizio di pulizia e manutenzione. Può sembrare strano ma fino ad oggi, l'area delle ex Caserme, non era contemplata all'interno di queste attività. E' nostra intenzione partire dai primi giorni di dicembre con questi interventi mirati alla manutenzione di un importante spazio verde del nostro comune"

Il secondo step sarà l'implementazione di un sistema di illuminazione a led. I punti luce saranno dislocati nel lato lungo l'edificio scolastico e nelle adiacenze della palestra. "In questa fase con questi due interventi, il nostro principale obiettivo è di arrivare a dare un nuovo parco urbano completamente fruibile alla cittadinanza. Per il futuro, stiamo elaborando uno studio per andare a valorizzare l'intero compendio, inserendo anche delle funzioni, con quella che immaginiamo come una commistione tra pubblico e privato, per attività pubbliche, scolastiche e altro" - chiosa il sindaco Conio.