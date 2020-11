Sanremo: buona la prima per il ‘Winter Tour’ di Rai Sport, Faraldi “Opportunità colta al volo, con Rai contatti quotidiani per la promozione della città” (Video)

Novembre è mese di bassa stagione, bassissima se lo si inserisce in un’annata drammatica per il comparto turistico. Ma non è detto che qualcosa possa comunque muoversi. Con questo spirito Rai e Comune di Sanremo si sono detti di sì per la prima assoluta del ‘Winter Tour’, il format di Rai Sport che accompagna la Coppa del Mondo di sci e che quest’anno ha visto i collegamenti in diretta anche da Sanremo, di fronte al Casinò.

Un progetto nato grazie alla costante collaborazione tra Palazzo Bellevue e i vertici Rai: non c’è solo il Festival, ma che il Tenco, Area Sanremo, Sanremo Giovani e i nuovi progetti come il ‘Winter Tour’.

L'intervista a Giuseppe Faraldi, assessore a Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo

“È stato un novembre decisamente particolari e sono state sviluppate tutte le possibilità per portare il nome di Sanremo al di fuori della città - commenta ai nostri microfoni Giuseppe Faraldi, assessore a Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo - il ‘Winter Tour’ è stata una novità, un’opportunità che abbiamo colto al volo. Con Rai abbiamo contatti quasi quotidiani, Area Sanremo è un importante jolly, la diretta di Sanremo Giovani dal Casinò è molto importante e spero che sia il preludio per un Festival importante”

In un 2020 nero non si può non guardare al futuro per cercare la ventata di ottimismo chiamata ‘ripresa’. Nei prossimi mesi si potrà programmare la rinascita e Sanremo deve farsi trovare pronta.