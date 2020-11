Covid in Liguria: nelle ultime 24 ore 454 positivi in più, 46 nella provincia di Imperia

Questa la situazione sulla diffusione del Covid-19 in Liguria nelle ultime 24 ore. A fronte di 4.740 tamponi effettuati sono 454 i positivi, ovvero uno ogni 10.4. Nella nostra provincia con 46 i nuovi positivi, di cui 6 da contatto di caso confermato, 39 da attività screening e 1 nel settore sociosanitario.



Questa la situazione nelle altre province - In Asl 2 (Savona) sono 60, di cui 15 da contatto di caso confermato, 44 da attività di screening e 1 dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono 255 di cui 59 da contatto di caso confermato, 194 da attività di screening e 2 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 9 tutti da contatto di caso confermato. In Asl 5 (Spezia) sono 84, di cui 20 da contatto di caso confermato, 62 da attività di screening e 2 dal settore sociosanitario.

Il numero di deceduti Covid positivi sale a 2361: si aggiungono 25 morti, registrati nel periodo compreso tra il 17 e il 27 novembre. Nessuno nella provincia di Imperia.

IL DETTAGLIO DELLE ULTIME 24 ORE



Totale tamponi effettuati: 594.426 (+4.740)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 51.011 (+454)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 6.530 (+72)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 44.481 (+382)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.793 (-283)



Casi per provincia di residenza

Imperia 1.209 (-41)

Savona 1.363 (-17)

Genova 7.415 (-163)

La Spezia 1.968 (-46)

Residenti fuori regione o estero 264 (-4)

Altro o in fase di verifica 574 (-12)

Totale 12.793 (-283)

OSPEDALIZZATI IN LIGURIA: 1.085 (-43) | 117 in terapia intensiva

Asl 1 - 108 (-10) | 14 in terapia intensiva

Asl 2 - 109 (+1) | 16 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 299 (-4); 37 in terapia intensiva

Evangelico - 53 (-7) | 8 in terapia intensiva

Galliera - 140 (-8) | 10 in terapia intensiva

Gaslini - 8 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 136 (-15) | 14 in terapia intensiva

Asl 4 - 105 (+2) | 7 in terapia intensiva

Asl 5 - 127 (-2) | 11 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 11.640 (-243)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 35.857 (+712)

Deceduti: 2.361 (+25)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.661 (-503)

Asl 2 - 1.325 (-57)

Asl 3 - 4.529 (-114)

Asl 4 - 933 (-21)

Asl 5 - 702 (-20)

Totale - 10.865 (-715)