Ventimiglia: soddisfazione della lista civica ‘Scullino Sindaco’ su approvazione di 1.000 posti auto in centro

Dopo aver incontrato il Sindaco per elencare le priorità di lavoro, la lista civica ‘Scullino Sindaco’ si è data da fare. Mauro Merlenghi, presidente di quello che è ormai diventato un movimento politico attirando molti cittadini, evidenzia come “in poco più di un mese di lavoro, affiancando sindaco, giunta e staff, siamo pronti a far partire i lavori per la pedonalizzazione di Via Aprosio e, ieri, i nostri consiglieri hanno brillato in consiglio comunale sulla pratica di creazione di 1.000 posti auto nuovi, in centro”.



Maurizio Rea, assoluto protagonista del Consiglio comunale di ieri sera, racconta che “nemmeno l’opposizione ha potuto votare contro ad un progetto così imponente: siamo arrivati già con i soldi dell’opera in mano e le idee chiare. 1.000 posti auto a disposizione dei cittadini è un’opera che nemmeno a Milano…”. Gli fa eco Giuseppe Palmero: “Ieri sera in Consiglio abbiamo ridotto a zero le critiche, anche quelle di chi aveva deriso la nostra iniziativa un mese fa. Intendiamo combattere il disastro economico del coronavirus e dell’alluvione realizzando opere e progetti, non con post anti-amazon su facebook: se i politici locali aspettano che Bezos gli risponda, i nostri cittadini e commercianti fanno in tempo a morire di fame”. “Si va avanti sulle altre proposte – conclude Panetta – senza perdere tempo: entro il 2021 vogliamo la gestione diretta dei parcheggi con abbonamenti economici per commercianti e cittadini e reinvestimento dei soldi dei parcheggi in viabilità e arredo urbano, la ciclabile, internet per le frazioni, recupero del mercato”.