Regione: Enrico Ioculano eletto vicepresidente della commissione affari generali e bilancio

Enrico Ioculano, consigliere del Partito Democratico per la provincia di Imperia, è stato eletto oggi vicepresidente della I commissione “Affari generali, istituzionali e bilancio”. È stata necessaria una sola votazione per eleggere Ioculano e, per il ruolo di presidente della commissione, la genovese Lilli Lauro, della lista Cambiamo! con Toti.



La commissione si occupa di temi di fondamentale importanza per il funzionamento della Regione come la politica finanziaria (bilancio e tributi), la sicurezza dei cittadini, il demanio e gli affari internazionali ed europei.



Queste le parole del neo-vicepresidente Ioculano: “Voglio ringraziare i colleghi che mi hanno eletto vicepresidente di questa importante commissione, ricoprire questo incarico è un onore e una grande responsabilità. Da subito lavoreremo per fare proposte allo scopo di migliorare concretamente la vita dei Liguri". Oltre alla I commissione, Ioculano è membro della III commissione “Attività produttive, cultura, formazione e lavoro.