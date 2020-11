Le migliori strategie per investire in criptovalute con successo

Le criptovalute sono famose per essere caratterizzate da mercati estremamente volatili: ciò rende questo mondo decisamente attraente per gli investitori e i trader, ma allo stesso tempo diventa più facile commettere errori.

Quello delle criptomonete è un mercato in espansione: le piattaforme per il trading in criptovalute più conosciute ed utilizzate al mondo, negli ultimi anni, hanno realizzato volumi che vedono una crescita esponenziale nei mercati forex di monete virtuali.

Il trading sulle criptovalute ti permette di andare long o short per trarre profitti dalle fluttuazioni di mercato del prezzo delle monete virtuali. Avere una strategia di trading, in questi casi, fa la differenza per saper sfruttare e riconoscere quando e quanto investire.

Ma quali sono le migliori strategie per investire in criptovalute ed ottenere guadagni? Per avere successo come trader nei mercati delle criptovalute bisogna seguire delle strategie precise e mirate. In quest'articolo troverai i suggerimenti e consigli più importanti, ma soprattutto le strategie vincenti per riuscire a generare profitto con il trading di criptomonete.

Il Day Trading per le criptovalute

La strategia del Day Trading per i mercati delle criptovalute, prevede l'apertura e la chiusura di una o più posizioni durante la stesa giornata di negoziazione. L'obiettivo di questa strategia è quello di sfruttare ogni minima oscillazione e fluttuazione del prezzo, per ottenere dei profitti giornalieri.

La strategia del Day Trading predilige la chiusura di queste posizioni intraday: in questo modo potrai evitare di correre ulteriori rischi se le fluttuazioni dovessero cambiare repentinamente, considerando la volatilità di questi mercati. Inoltre, eviterai di incorrere in costi di mantenimento overnight delle posizioni aperte.

Per ottenere risultati e guadagni da questa strategia c'è, però, bisogno di una costante attenzione: dovrai scegliere questa strategia solo se hai molto tempo da dedicare al trading, altrimenti ti consigliamo di puntare su altri sistemi.

Criptomonete e Scalping: aprire e chiudere posizioni molto velocemente

Se hai molto tempo da impiegare nell'attività di trading, potrai puntare su una delle strategie migliori, lo Scalping, che rientra nel macro-cosmo del Day Trading. Lo Scalping, però, è caratterizzato da posizioni che si aprono e chiudono molto velocemente, e che possono durare anche pochi minuti o addirittura secondi. Questa strategia ti permette di realizzare piccoli profitti attraverso un numero elevato di operazioni di trading.

In mercati ad alta volatilità, come quelli delle criptomonete, adattare la strategia dello Scalping è senza dubbio una scelta vincente, che può portare a generare incassi e profitti maggiori: in questo modo potrai anche limitare eventuali perdite se il mercato si dovesse muovere sfavorevolmente.

Utilizzare il Trend Following per il trading di criptovalute

Diversamente dallo Scalping, l'obiettivo del Trend Following prevede l'apertura di una posizione seguendone l'andamento di mercato, ma lasciando massimizzare i profitti mantenendo la posizione aperta il più a lungo possibile. Una volta fatta esperienza all'interno dei mercati delle valute digitali, sarà più facile riconoscere dai grafici e dagli eventi socio-economici circostanti, quali siano i possibili andamenti del mercato.

In questo caso, si può rischiare cercando di provare a trarre maggiori guadagni dalle posizioni, ma il rischio che questa cambi andamento, considerando la volatilità del mercato, è più probabile. Anziché aprire e chiudere posizioni multiple, una dietro l'altra, attraverso il Trend Following dovrai aprire operazioni a medio o lungo termine.

Swing trading nel mercato delle criptovalute

Utilizzare la strategia dello Swing trading nel mercato delle criptovalute, ha portato numerosi trading di successo ad ottenere profitti costanti e duraturi nel tempo, ma come hanno fatto? Questa strategia si basa sulle oscillazioni dei prezzi di un trend, con l'obiettivo di sfruttare al massimo la sua volatilità, aprendo posizioni in vendita e in acquisto a seconda della direzione del mercato.

Nonostante si tratti della strategia che offre le migliori possibilità di guadagno, lo Swing trading non è semplice da operare, poiché serve esperienza e bisogna saper identificare con precisione i livelli massimi e minimi dei prezzi, captando i movimenti di mercato inversi che segnalano l'arrivo di uno swing. Se studierai attentamente gli indicatori tecnici ed i fattori che influenzano i mercati delle criptovalute, attraverso questa strategia potrai generare i migliori profitti.

Conclusioni: quale strategia scegliere?

Le strategie per investire nelle criptovalute di successo sono tante e non sempre si può dire quale sia quella che risponda alle proprie esigenze personali: alcune impegnano di più, costringendo i trader a stare intere giornate davanti a grafici e computer, altre prevedono una maggiore conoscenza nel campo. Con il passare del tempo, riuscirai a trovare la tua operatività di trading nelle criptovalute e sfruttare al meglio queste strategie per avere successo.