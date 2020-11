Le Mauritius riaprono ai turisti con nuova campagna promozionale

Un po' in tutto il mondo il settore dei viaggi sta compiendo delle restrizioni più o meno evidenti, per poter contribuire a contenere il rischio di diffusione incontrollata dell’epidemia da COVID-19. Ci sono tuttavia alcuni Paesi che sembrano scommettere su un immediato rilancio del turismo, tanto da puntare su nuove campagne promozionali per attirare nuovi viaggiatori.

È questo il caso delle Mauritius, la cui Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) ha lanciato la campagna #MauritiusNow.

In particolare, l'ente responsabile della promozione del turismo nel Paese ha dichiarato che l'inizio, l'elaborazione e l'attuazione del programma è stato il risultato di un approccio collaborativo pubblico-privato senza precedenti, e che la campagna mira a ripristinare l'immagine di Mauritius come destinazione primaria dopo l’annuncio di una graduale riapertura delle proprie frontiere.

Oltre a salvaguardare il posizionamento del marchio della destinazione sui mercati globali, la campagna promozionale di cui oggi parliamo brevemente è stata progettata per rafforzare l'immagine di Mauritius e ripristinare la fiducia nelle conseguenze della recente fuoriuscita di petrolio che ha colpito il quattro per cento dell'isola.

Con lo slogan "vedere per credere", la campagna utilizza immagini accattivanti per ricordare al mondo che l'isola rimane una destinazione turistica di prim'ordine, con lagune incontaminate, una vegetazione rigogliosa e una comunità locale accogliente. Un microsito dedicato a #MauritiusNow è ora disponibile online, mentre i suoi contenuti saranno diffusi anche attraverso i normali post sui social media, e-newsletter e blog. Il sito include per il momento video live catturati da webcam installate in luoghi chiave dell'isola per mostrare le lagune e le spiagge di Mauritius come sono ora, ma presto dovrebbe poter arricchire la propria proposta nei confronti dei visitatori con tantissime nuove opportunità di conoscenza e di approfondimento di quel che accade nella nazione. Non mancheranno nuovi e spettacolari filmati di droni girati in varie parti dell'isola, che ritrarranno anche i mauriziani nelle loro attività quotidiane, mostrando che l'isola è una destinazione sicura, e che brulica di vita.

La campagna comprende anche una serie di reportage sui progetti attualmente in corso per la riabilitazione dell'ambiente nella parte sud orientale dell'isola, colpita duramente dalla fuoriuscita di petrolio, e tuttora in fase di recupero.

Certo, l’impressione è che gli sforzi per poter ripristinare e rinvigorire l’immagine delle Mauritius a livello globale siano enormi, e che le sfide per il Pase siano ancora più elevate, considerato che il tentativo di ripresa avviene proprio nel bel mezzo di una grave crisi pandemica, con restrizioni che potrebbero essere improvvisamente attuate per poter contribuire ad arginare l’incremento dei casi.

Per il momento, però, le Mauritius rimangono un vero e proprio paradiso terrestre facilmente accessibile, che merita di essere esplorato e vissuto. I numerosi luoghi da visitare, le tante attrazioni previste e gli eventi in programma, potrebbero rendere questa destinazione la prima da visitare non appena sarà possibile.