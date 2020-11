Festival di Sanremo 2021, si farà ma senza canzoni a tema Covid

In un periodo storico delicato come quello che stiamo vivendo a causa del Covid, anche il mondo dello spettacolo ne ha risentito. Non potendo riempire sale cinematografiche, teatri o concerti, gli artisti hanno dovuto affrontare un momento di stop forzato.

A piccoli passi fortunatamente si sta riprendendo, chi con concerti online, chi con alcune restrizioni dettate dalle norme anti-contagio, si inizia a parlare anche della prossima edizione di Sanremo 2021. Il conduttore è una conferma, sarà sempre Amadeus, affiancato dal suo amico e talentuoso Fiorello. Ma un’altra conferma giunge proprio dalle sue dichiarazioni in merito ad alcuni dettagli sui testi in gara, niente canzoni a tema Covid.

Censure da parte di Amadeus per Sanremo 2021

La bella notizia è che il festival della musica italiana nonostante la situazione generale vacillante si farà, gli italiani potranno avere il loro momento di svago e gioia assistendo alla kermesse canora.

Ma in merito a ciò si è espresso Amadeus, conduttore della scorsa edizione e confermato anche per l’anno 2021. Dal 2 marzo fino a sabato 6 marzo 2021 verranno trasmesse in diretta le puntate del Festival di Sanremo e si presenterà con uno schema analogo a quello dell’anno precedente. Ovvero, una categoria formata da 20 campioni e volti noti della musica più una categoria formata da 8 nuovi talenti che concorrono per il premio di Sanremo giovani.

Sorge spontaneo però domandare se il pubblico sarà presente all’interno dell’Ariston. Rincuora e dichiara Amadeus che il Festival di Sanremo avrà il suo pubblico come per ogni edizione, senza di esso non si può fare. Ma ciò che invece mancherà e sul quale il conduttore non transige è il tema del Covid all’interno dei testi dei concorrenti.

Le decisioni degli autori in merito a Sanremo 2021

In seguito alle dichiarazioni di Amadeus a il Messaggero, i testi in gara per Sanremo 2021 non avranno come tema o nemmeno citazioni sul tema Covid. Non sembrerebbe una casualità o una censura voluta dal conduttore, bensì una scelta ponderata e voluta dagli autori del festival.

Gli autori di Sanremo avrebbero invitato i candidati a non presentare canzoni sul tema della pandemia proprio per non recare ulteriore preoccupazioni e momenti di tristezza al pubblico e a tutti gli italiani che già sono giornalmente bombardati da notizie sul virus.

Il Festival deve essere momento di assoluta spensieratezza in un momento tanto difficile, ed ecco perché di questa importante decisione da parte dei capi saldi del programma.

Quali saranno i protagonisti del Festival di Sanremo 2021

Se da qualche mese a questa parte insorgono varie indiscrezioni in merito al Festival di Sanremo 2021 per quanto riguarda conduttore e importanti decisioni da parte degli autori sui temi della canzoni in gara, non mancano voci in merito ai possibili protagonisti.

Il primo nome a sembrare esse confermato se non almeno fra i più richiesti è quello di Pago, il vincitore dell’ultima edizione di tale e Quale Show. Un ritorno super grintoso è quello che ci si aspetta da Gianluca Grignani.

Inoltre, echeggiano due nomi importanti della musica italiana: Piero Pelù che si confermerebbe per il secondo anno consecutivo e i Modà, che dopo ben 8 anni di assenza ritornerebbero sul palco dell’Ariston.

Si potrebbe assistere ad un favoloso duetto fra Annalisa e Mr Rain, seguiti da nomi altrettanto amati come Luca Carboni, Noemi, Anna Tatangelo, Alex Britti e Enrico Ruggieri.

Questi solo alcune dei nomi probabili che insorgono dai vari rumors, ma il Festival di Sanremo 2021 potrebbe riservare molte altre belle sorprese.