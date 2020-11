Come riuscire a diventare persone resilienti durante la pandemia

Questa crisi è diffusa anche nelle comunità di tutto il mondo. Pertanto, altre comunità, organizzazioni e persino individui che sarebbero in grado di offrire supporto in un disastro localizzato potrebbero essere privi di risorse, il che può avere un impatto sulla salute mentale delle comunità e degli individui colpiti da COVID-19.

Ci sono diverse sfide che stanno accadendo all'interno della crisi. Anche se sembra che molte altre parti della vita siano a un punto morto, altre responsabilità e obblighi continuano: le bollette devono ancora essere pagate, la spesa deve ancora essere acquistata, il lavoro può o non può continuare e i bambini devono ancora essere curati.

La preoccupazione e la paura possono abbondare mentre siamo fisicamente separati da coloro su cui facciamo affidamento. Come possiamo affrontare tali sfide in questa crisi costruendo la resilienza?

Suggerimenti per una vita resiliente, nonostante il Covid-19

Parlare con un esperto

Sembrerà banale, ma parlare dei nostri problemi e di come ci sentiamo al riguardo è fortemente liberatorio, in ogni senso. Potremmo addirittura sentirci subito meglio.

Sebbene, almeno per le prime sedute, l’ascolto da parte di uno psicologo potrebbe non risolvere del tutto le nostre questioni in sospeso, il sollievo provato è ugualmente intenso ed esaltante. Possiamo senza dubbio partire da questo. Diciamo che parlare con uno psicologo prepara il terreno per la costruzione della nostra resilienza.

Essere aperto

Essere aperti si riferisce alla capacità di accettare esperienze private stimolanti, inclusi pensieri e sentimenti, invece di cercare di sopprimerli o cambiare. L'accettazione non significa rassegnazione a questi pensieri e sentimenti, ma riconoscere che abbiamo quelle esperienze e vederle per quello che sono (un pensiero è proprio questo, mentre un sentimento è proprio quello). Questi pensieri e sentimenti, compresi quelli difficili, fanno parte dell'essere umano. Quando hai un pensiero o un sentimento stimolante, riconoscilo per quello che è invece di lottare con esso.

Sii consapevole

Essere consapevoli si riferisce all'essere pienamente presenti nel momento con tutti e cinque i sensi. In tempi di stress e difficoltà, può diventare molto facile essere presi dai nostri pensieri, sentimenti, così come dal passato o dal presente. Invece di lasciarti coinvolgere da queste esperienze, porta la consapevolezza al momento presente, usando i sensi se possibile.

Un semplice esercizio ci incoraggia a prendere tempo e concentrarci sul nostro respiro mentre notiamo una cosa per ogni senso (una cosa che puoi vedere, una cosa che puoi sentire, una cosa che puoi toccare, una cosa che puoi annusare e una cosa che puoi gusto).

Coinvolgi i sensi dedicando del tempo a questa esperienza. In mezzo a tutto quello che sta succedendo, impegnarsi nei sensi può essere un modo utile per radicarsi nelle esperienze presenti.

