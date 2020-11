Uno spot per spiegare meglio a tutti i comportamenti corretti per prevenire la diffusione del Covid

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona ha commissionato al regista Giovanni Minardi un video per persuadere la popolazione ad adottare coretti comportamenti per prevenire la diffusione del Covid-19, in particolare invita i più giovani ad indossare correttamente le mascherine per evitare di contagiare i loro cari più anziani. Indossare una mascherina è un gesto di grande civiltà e di responsabilità nei confronti del prossimo.

Il video è stato realizzato con il patrocinio ed il fattivo contributo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri è stato presentato, in videoconferenza dal Presidente dell’Ordine dei Medici Odontoiatri della Provincia di Savona Dott. Luca Corti e dal regista Giovanni Minardi. Alla presentazione c’era anche l’Ordine della nostra provincia che si associa all’importante iniziativa.