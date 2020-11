Scuola e Covid, l'Istituto Ruffini di Imperia fa orientamento con un videogame

Nell'anno del Covid anche l'orientamento scolastico diventa virtuale. Il Ruffini di Imperia attraverso il portale visitavirtuale.ruffini.imperia.it ha attivato un videogioco online dove si potranno conoscere e approfondire tutti i corsi. Questa è soltanto una delle iniziative per garantire il servizio di orientamento anche non in presenza.



"Al Ruffini di Imperia si era partiti con le migliori intenzioni, lavorando tutta l'estate affinché si potesse ripartire e ripartire nel migliore dei modi. Si sono portate avanti, con ostinato ottimismo e caparbietà, le attività e gli eventi programmati, in settembre e ottobre per aprirsi al territorio e alla comunità. - spiegano dalla scuola - E anche adesso che dicembre, mese da sempre importante per l'orientamento con le scuole medie, è alle porte, ci si è messi di nuovo in gioco per far sì che anche con le aule semivuote si possa scoprire questo Istituto Tecnico storico, i suoi corsi e le variegate attività che vi si organizzano".



Il videogioco per l'orientamento è semplice ed efficace: "Attraverso un accompagnatore virtuale, i visitatori saliranno su e giù per le scale dell'Istituto e scopriranno, i laboratori, gli insegnanti e progetti che dà sempre caratterizzano la vivacità della didattica del Ruffini. Altra modalità messa in atto, quella degli “appuntamenti in videocall” con le classi delle medie, da prenotarsi durante le ore del mattino in base alla disponibilità, tramite la piattaforma GSuite con appositi accessi da comunicarsi volta per volta. In questo modo le classi potranno incontrare i docenti e i ragazzi del Ruffini che spiegheranno le attività e i corsi disponibili e risponderanno alle domande dei ragazzi".



"Certo non è facile programmare l'accoglienza in questo periodo, ciononostante i docenti e gli studenti ce la stanno mettendo tutta per presentare alle diverse scuole medie la loro offerta. - sottolineano dalla scuola - È stato predisposto anche un planning per fissare appuntamenti e permettere, rispettando tutte le norme di sicurezza, di visitare l'istituto".



Infatti, sono state calendarizzate 3 giornate (Il 5 e il 19 dicembre e il 16 gennaio) per far si che gli studenti di terza media e le loro famiglie possono venire a scoprire l'Istituto di Imperia. "Seppur in numero minore siamo pronti ad accoglierli e a dare loro tutte le informazioni troveranno alcuni dei nostri studenti di quinta e alcuni insegnanti delle materie di indirizzo dei quattro corsi. - ricordano - Un impegno importante da cui traspare l'orgoglio dei ragazzi di poter partecipare, anche se in numero esiguo, a quelle attività di accoglienza e di punto informazione".



"Nel rispetto del protocollo anticovid e per salvaguardare la sicurezza e l’incolumità di tutti, sarà permesso l’ingresso e la visita a 5 nuclei familiari per ogni ora, previa prenotazione tramite email a imis006008@istruzione.it oppure telefonando al numero 0183.660030 e chiedendo dell’Ufficio Alunni. - concludono - Ultima novità per aprirsi ancora di più e dar modo, a quanti lo desiderano, di scoprire l’Istituto anche nella sua dimensione più social, si è reso pubblico l’accesso al canale youtube IIS Ruffini Imperia in cui, scoprire attraverso video di studenti e insegnanti l’offerta formativa che contraddistingue l’Istituto".