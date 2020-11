Sanremo: Covid e maltempo, oggi mercato deserto confidando nel cambio di 'colore' per la prossima settimana

Dopo un mercato a Ventimiglia da dimenticare, vista l’assenza dei francesi, anche quello di Sanremo si è presentato parzialmente deserto questa mattina.

La situazione sanitaria, condita da una giornata uggiosa (che questa mattina presto era anche particolarmente piovosa), ha convinto molti ambulanti a desistere e rinunciare al mercato del sabato, nella città dei fiori.

In questo ultimo weekend di novembre, con il mese più commerciale dell’anno alle porte, tutto il comparto cerca di far fronte ad una situazione economica tra le peggiori del dopoguerra, anche se il cambio di ‘colore’ da domani, ci regala un pizzico di ottimismo in più.

Girando tra piazza Eroi Sanremesi e via Martiri, questa mattina è stata una desolazione vedere le zone deserte. Qualche banco in più era presente nella zona Nord del mercato, mentre a Sud (come si vede dalle foto) i banchi si contavano sulle dita di una mano.

Ora la speranza risiede proprio in quel cambio di colore, deciso dal Governo, e dalla possibilità di rivedere i francesi, vera linfa vitale per questo tipo di commercio, soprattutto il venerdì a Ventimiglia e il sabato a Sanremo.