Sanremo: a un anno dalla scomparsa, domani messa in ricordo per Rudy Peila

Domani, domenica 29 novembre, alla chiesa degli Angeli di Sanremo, alle 18 si terrà una messa in ricordo di Rudy Peila storico cameraman sanremese.

Rudy se ne è andato a fine 2019, aveva 56 anni. Lo ricordiamo all’inizio della sua carriera con in spalla la telecamera di TeleTris, una delle emittenti nate a fine anni ’70. Poi altre televisioni locali tra cui TeleGenova e, quindi, l’approdo in Rai, per la quale ha lavorato per tantissimi anni, proponendo le sue immagini di cronaca, spettacoli ed altro dal ponente ligure. Negli ultimi 10 anni della carriera ha lavorato fianco a fianco con Lucia Pescio, volto notissimo della sede regionale della Rai.

"È passato un anno. Chissà quanti servizi hai fatto da lassù, quanti collegamenti e magari quante zoomate per vederci. - dicono gli amici di Rudy - Sempre un palmo più su degli altri, sempre con la tua ferma e stanca dolcezza. Sembra ieri che ci hai salutato Rudy e forse è così, ci sono volti che non passano e amici che restano per sempre".