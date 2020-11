Sei nuovi casi positivi per Covid-19, ieri nel Principato di Monaco, che portano il bilancio da inizio pandemia a quota 600 persone colpite dal Coronavirus.

Ad oggi sono 19 i pazienti in ospedale di cui tre in terapia intensiva. Il numero totale delle persone guarite è arrivato a quota 530. Attualmente sono 28 i pazienti seguiti a casa, in sorveglianza attiva.