Imperia: scarsa illuminazione di corso Roosevelt, Gatti chiede intervento dell'amministrazione

A Imperia la consigliera comunale Monica Gatti (Lega) ha presentato un question time sull'illuminazione di corso Roosevelt.



"Questa è una delle strade più panoramiche e trafficate della nostra città. Considerata la situazione di degrado in cui si trova la pubblica illuminazione nella via, ove i punti luce mancanti e i lampioni fuori uso lasciano completamente al buio alcune zone, creando non solo problemi per quanto riguarda il decoro, ma anche per quanto riguarda la sicurezza" - spiega Gatti.



"Chiedo se codesta Amministrazione ha intenzione di predisporre o ha già predisposto gli adeguati interventi di ripristino e di restyling per porre rimedio a questa deplorevole situazione" - conclude l'esponente della Lega.