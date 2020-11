L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 27 novembre al 4 dicembre

Ariete: con il beneplacito di Marte si allieverà un tormentone, otterrete una gratificazione o riuscirete, per la piuma di un pollastro spiumato, a scampare un pericolo o a realizzare un sogno agognato. In ambito finanziario, specie se dovete sbarcare il lunario, l’affanno colpirà a tradimento ma non disperate perché Babbo Natale vi sta preparando una sorpresa speciale. Occhio a non strafare in quanto il tono energetico è bassino e basta un nonnulla a causare un acciacchino.



Toro: prossimamente avrete centomila cosette a cui pensare e altre centomila da sbrigare risultando talmente presi dall’obliare un attimino i brutti pensieri. Qualche nativo ultimerà ciò che aveva iniziato tempo addietro, altri rimarranno basiti nel constatare in giro tanta stupidità, altri ancora dovranno aitare chi si trova in difficoltà. Che siate superstiziosi o meno non importa provate egualmente a posizionare delle bacche di ginepro all’esterno dell’uscio: terranno lontani i guai.

Gemelli: ignara delle comuni fragilità rifulge l’argentea Luna che, facendosi piena il 30 novembre proprio nella vostra costellazione, spruzzerà sul cammino dicembrino gocciole di trepida attesa e frammenti di speranza affinché l’anno si chiuda in bellezza alla faccia degli interminabili impedimenti, dei problemi e delle soste forzate che lo hanno contrassegnato… Nel contempo, non sapendo bene come sarà questo Natale, vi farete una lista su cosa comperare cercando di risparmiare.



Cancro: con Saturno che dal suo aspetto di opposizione sghignazza si prospetta un mesetto assai insolito dove dare qualcosa di scontato sarebbe esagerato… Sbuffi e dubbi si alterneranno, un tipetto farà il furbetto, una novella allieterà, un comunicato allibirà, mentre un amicona una sorpresa riserverà … Certo che il bisesto 2020 non è stato per niente clemente ma vedrete che pian pianino risalirete la china chiudendo la sfiga e il malumore in cantina… Incavolatura domenicale.



Leone: trafelati e intronati vorrete starvene in pace lungi da chi pretende ed offende… Invece, guarda caso, vi toccherà sopportare tipi più indigesti di un capitone o far buon viso a ridanciana sorte. Riceverete un pensierino che mai vi sareste aspettati e per voi od altri, contatterete con enti sanitari. Però una bella soddisfazione ve la toglierete alla faccia di un questo 2020 tosto ed impertinente… Spesa imprevista, liti con un familiare e appuntamento da posticipare.



Vergine: tutto arriva a chi sa aspettare: statevene quindi sulla sponda ad attendere che un cosciente od inconscio anelito si possa finalmente materializzare… Nel frattempo accontentatevi di ciò che passa il convento, state accanto a chi vi vuole bene, spronate un figliolo, sopperite ad impegni pressanti, tutelate un anzianotto e non sbuffate per le altrui infuriate. Chi attua nel commercio rimarrà indignato da un sistema reputato sbagliato… Cosine da riordinare in casa o nell’attività.



Bilancia: qualsiasi cosa abbiate in mente di attuare non tirate i remi in barca ma datevi una smossa visto che entro fine anno, libertà nazionale permettendo, abbozzerete un progetto, ottimizzerete la sfera sentimentale, riequilibrerete uno zoppicante settore esistenziale vi toglierete un peso pur se, con testa nel pallone, scorderete facilmente scadenze o ricorrenze incappando in qualche minuto inconveniente… Una chiamata solleverà il morale una posteriore lo accascerà.



Scorpione: scendere a compromessi, avere il coraggio e la saggezza di chiedere aiuto, acquartierare il pessimismo e incrementare il dialogo permetterà ad un’amicizia di consolidarsi, ad un amore di non spegnersi, alla speranza di non morire, facendovi apparire nell’equa dimensione: vulnerabili, testardi e fragilmente forti. Non da escludere controversie richiedenti l’intervento di un legale o di una persona in divisa e dei contatti con gente stramba.



Sagittario: Giove quest’anno, da buon latitante, non ha procacciato grandi compiacenze e di conseguenza almeno per Natale, auspicherete momenti migliori specie per quanto concerne lavoro, amore, famiglia e salute tutti elementi per voi importanti in questo momento più fragile e delicato di una sfera di vetro soffiato… Tirerete ancora la carretta ma quasi miracolosamente una matassa si sbroglierà, un disturbo si attenuerà ed assaporerete una mino porzione di serenità.



Capricorno: riflettere è la peculiarità del saggio, elucubrare, quella del masochista… Ciò vi insegni a ponderare i pro e i contro di qualsiasi decisione evitando di picchiare continuamente sul medesimo tasto sino a farlo diventare un ossessione ed iniziate già sin d’ora ad assaporare l’atmosfera delle prossime anomale festività valutandone i veri valori alla faccia di quelle falsità che tanto detestate ma da cui siete attorniati. Corrucci per figlioli o conoscenti e contiguità con malati od indigenti.



Acquario: attraverserete una fase emotivamente critica, nel corso della quale, facendo il bilancio di mesi faticosi e balzani, vi angustierete per tutto ciò che ha rammaricato… Ma suvvia non perdetevi d’animo in quanto dietro l’angolino di un dicembre birichino vi attendono in sordina delle novità mentre un mix di tenerezza e passione rinverdirà coppie fossilizzatesi nell’abitudinarietà. In qualsiasi posto vi rechiate non siate imprudenti ed indossate tassativamente la mascherina.



Pesci: la stanchezza predomina e basterà un’inezia a mandarvi in tilt … Ma per grazia stellare una faccenda, definendosi, risolleverà il morale, indipendentemente da una flessione fisica o dei quattrini da sborsare… Come contropartita una delibera, una cosina carina, un evento da festeggiare, vi delizierà. In amore invece gli imprevisti, specie per i maschietti, saranno a portata di giornata… Consigliabile mangiare poco la sera e bere una tisana rilassante prima di coricarvi.



Con l’augurio che le stelle dicembrine vi conducano verso un Natale sereno e normale!