La crescita del web: distrazioni che offre il mondo virtuale

Internet è da sempre un oceano di informazioni seguite e ricercate da infiniti utenti, ma soprattutto in questo periodo, durante il quale siamo costretti a trascorrere molto più tempo in casa, si è registrato un aumento notevole delle diverse attività da svolgere online.

La tecnologia, in generale, ci sta aiutando a superare questo momento difficile per il nostro Paese: c’è molta più gente che naviga sul web in cerca di distrazioni, svago e divertimento. Dati ufficiali di varie aziende hanno testimoniato in maniera indiscutibile il fatto che lo stare a casa forzatamente ha amplificato, in maniera davvero esponenziale, il tempo speso su internet.

Dati che confermano aumento fruizione internet

Grazie a numerosi studi e statistiche, possiamo notare l’enorme crescita di utenti su internet, soprattutto durante il periodo della quarantena: oltre 36 milioni da PC, 30 milioni da tablet e ancor di più da smartphone. Ovviamente, un aumento significativo si registra anche per via di due fattori determinanti: lo smart working e la didattica a distanza. Questi due fattori hanno impegnato, per diverse ore del giorno, studenti, professori ed impiegati. Non a caso, la fruizione di internet da Computer registra un particolare aumento per gli under 18, nonché per i numerosi docenti e dipendenti di aziende che hanno dovuto lavorare da casa.

Quali sono i canali che registrano maggior aumento di utenti unici?

Oltre ai fattori legati al lavoro e all’istruzione, ci sono stati altri motivi che hanno spinto gli utenti verso alcuni siti internet in particolare, e cioè, il bisogno di svago, divertimento, la ricerca continua di informazioni e lo shopping online. In particolar modo, si registrano notevoli aumenti, ad esempio, sui canali YouTube dedicati al fitness e all’alimentazione, o in generale al Food, con suggerimenti utili a preparare gustosi piatti in casa.

Per quanto riguarda l’informazione, si registrano aumenti per le notizie di finanza e soprattutto, per quelle legate alla vendita online, infatti, in questo periodo sono cresciuti enormemente gli e-commerce, dai quali, tutti possono acquistare ogni genere di prodotto facilmente da casa.

Per lo svago e il divertimento, si registrano notevoli aumenti di traffico per i servizi di Netflix e Amazon Prime, che offrono una vasta scelta tra film, serie TV e documentari per l’intrattenimento.

Un altro canale che ha beneficiato di una crescita di utenti, è quello legato al gioco d'azzardo, in particolar modo, si registrano aumenti per tutti i migliori casinò online presenti sul mercato: in questo periodo, infatti, tantissimi italiani si sono appassionati a questo settore, o, se già lo conoscevano, hanno continuato a divertirsi in questo modo.

Come abbiamo visto, il mondo virtuale di internet è sempre pronto ad accogliere qualunque tipo di richiesta dei suoi utenti. Possiamo affermare con estrema certezza che durante questi mesi difficili, è stata una salvezza sia per i nostri momenti di svago e divertimento, sia per quelli più determinanti come lo studio e il lavoro. Non potendo vivere una normale e consueta vita sociale con gli altri, abbiamo potuto comunque mantenere un contatto con il mondo esterno, grazie alle infinite possibilità che offre il web!