I social vivono (e guadagnano) della tua attenzione: ma perché?

Oggi avere una buona visibilità sui social è una cosa importantissima, da tenere conto specialmente quando si ha la volontà di aprire una startup, un e-commerce o comunque un'azienda. Avere un buon engagement, quindi, oggi è più importante che mai: non solo per il coinvolgimento da parte del pubblico/followers, ma anche per far sì che si abbiano più contatti per poi poter creare infine una buona community.

Ovviamente non è da sottovalutare la difficoltà che c'è nel guadagnare con l'engagement sui social media; l'elevata competizione e concorrenza presente nel mercato di oggi è di certo un grande ostacolo che crea non poche difficoltà, ma è proprio qui che si dovrebbe cercare di rendere originale il proprio prodotto e il modo di venderlo, per poter sovrastare la concorrenza in un mercato estremamente saturo come quello dei giorni nostri.

L'importanza del social del Social Media Engagement

I social network sono indubbiamente un potentissimo mezzo di informazione, ma anche pubblicitario per far allargare, crescere ed espandere la propria azienda o attività. Come già accennato in precedenza, si suggerisce di avviare una pubblicità, un modo di vendere e di comunicare con il proprio pubblico in maniera originale ed efficiente, che consenta alla propria azienda di distinguersi tra la concorrenza.

In sostanza è indispensabile la presenza sui social network della propria azienda o attività e quanto sia altrettanto importante investire su di essi, ma nonostante ciò non è sufficiente per aumentare il proprio fatturato ed espandere la propria attività.

Il social media engagement è molto importante anche perché permette di avere una chiara idea su quali siano i clienti del target di riferimento, quale sia l'identità della propria marca, quali sono i valori della propria azienda e infine, ma non per importanza, il modo in cui vengono comunicati questi ultimi.

Alla luce di tutto ciò il social media engagement, se alto, significa che la comunicazione sta avvenendo in modo adeguato e soprattutto ai giusti consumatori. Inoltre mette in chiaro quanto, tramite i propri contenuti, si sta generando un forte interesse nei confronti del proprio marchio.

Aumentare l'engagement sui social media

Aumentare l'engagement sui social network dà vita a numerosi vantaggi, per esempio al nome del proprio brand: esso verrà maggiormente impresso nelle persone, rimarrà per un maggior lasso di tempo nelle classifiche dei brand più famosi e potrà dare l'impressione di essere molto affidabile, cosa che, di conseguenza, renderà più facile acquisire nuovi clienti quando avranno bisogno di qualcosa. Ovviamente tutto questo porterà, con il tempo, una maggiore visibilità del proprio brand e quindi anche ad aumentare vertiginosamente le vendite.

Come visto in precedenza, per aumentare l'engagement è necessario fare la differenza, quindi dare qualcosa in più rispetto alla concorrenza, distinguersi, e comunicare bene i valori che rendono la propria azienda la migliore sul mercato.

Come aumentare l'engagement sui social media

La strada per riuscire ad aumentare l’engagement sui social media passa essenzialmente attraverso tre importanti fattori:

creazione di conversazioni ;

community management ;

buona promozione del proprio brand.

Creazione di conversazioni: realizzare dei post che contengono domande a risposta aperta, fare delle live o facendo dei sondaggi, aumenteranno di gran lunga l'interazione del pubblico con il proprio marchio. Solitamente gli utenti che sono ben attivi sui social, amano molto partecipare a conversazioni e sondaggi, così facendo si sentiranno parte di una community e, inoltre, si sentiranno più coinvolti aumentando anche il loro feedback.

Community management: per avere un social media engagement alto, sarebbe opportuno anche aumentare l'interazione con i clienti. I clienti sono un punto fondamentale per ogni attività, di conseguenza bisogna dare importanza a questi ultimi al fine di renderli sempre più partecipi. Quindi fare una buona community è un punto importante per il proprio business. È opportuno quindi avere una o più persone (chiaramente in base all’utenza) che gestisca commenti e messaggi da parte del pubblico, dia informazioni e, nel contempo, abbia a che fare con tutte le richieste commerciali da parte degli utenti. Per questo nasce la figura del manager community.

Promozione del proprio brand: soprattutto agli inizi di una propria attività, crescere è molto difficile. Ovviamente, avere un buon numero di follower su Facebook, o ancor meglio Instagram, dà molti vantaggi per il business. Non è un mistero che gli utenti, generalmente, si interessano maggiormente ad un account che ha un gran numero di follower; un'azienda che sui social media ha un alto numero di follower dà l'impressione di affidabilità, serietà, seguito e sicurezza. Quindi, come fare per aumentare il flusso di persone interessate al proprio brand? Non basta solo comprare like Instagram: la strategia più efficace, infatti, è quella di realizzare dei post e sponsorizzarli. Così facendo, ovviamente, si andrà a coprire un maggior numero di persone e, di conseguenza, ad avere un maggior flusso nell'account del proprio brand.

Ovviamente, per fare una sponsorizzazione convincente, non basterà spendere dei soldi, ma sarà bene cercare di avere in mente in modo chiaro qual è il target a cui ci si vuole rivolgere, quali obbiettivi si vogliono raggiungere con la sponsorizzazione e, soprattutto, quanto si è disposti a investire per i propri contenuti.