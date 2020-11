Guida Michelin: a Sanremo continua a brillare quella di Paolo e Barbara.

I dati delle guida Michelin 2021 appena presentati segnalano un timido, ma significativo miglioramento generale della ristorazione ligure. La Liguria si conferma esclusa dal circuito dei due e tre stelle, ma se nel 2019 aveva perso 4 stelle e nel 2020 aveva confermato i 6 ristoranti con una stella, ora, nell’anno horribilis della pandemia è tornata a crescere con due nuovi chef stellati Ivan Maniago del ristorante Impronta d’Acqua di Cavi di lavagna e Giorgio Servetto del Nove di Alassio.

Ecco le 7 stelle Liguri del 2021

1. Genova GE he Cook

2. Lavagna GE l’Impronta D'Acqua (News)

3. San Remo IM Paolo e Barbara

4. Imperia IM Da Sarri

5. Alassio SV Nove (News)

6. Bergeggi SV Claudio

7. Noli SV Il Vescovado

Nessuna stella in provincia di Spezia che ha perso, causa chiusura, la stella di Mauro Ricciardi della Locanda dell’Angelo (Ameglia) passato ad altra esperienza professionale.

Grande la soddisfazione dei nuovi stellati, che hanno ottenuto un riconoscimento professionale importante, segnaliamo in particolare Ivan Maniago un under 30 di sicuro avvenire.

“Sono molto contento della riconferma della stella Michelin per il 31 anno consecutivo – ci dichiara lo chef sanremese Paolo Masieri - un risultato reso possibile dal lavoro di squadra sia con mia moglie sia con i ragazzi, che mi hanno sempre supportato e aiutato. Ma voglio ringraziare soprattutto i nostri affezionati clienti, che, con la loro presenza, ci hanno permesso di resistere anche in un anno così difficile come il 2020”

Paolo, che ama definirsi un “cuoco contadino”, perché coltiva personalmente in val Nervia e nella vicina Ospedaletti una parte dei prodotti utilizzati in cucina, in tempi di lockdown ha attivato un attento e preciso servizio a domicilio. Inoltre durante l’estate ha portato con grande successo la sua cucina nel temporary restaurant di Baia Beniamin. Ricordiamo che il ristorante propone una cucina di pesce con piatti creativi e della tradizione come il brandacujun o la zuppa di pesce passata tipica della Riviera di Ponente.

Il locale si trova a Sanremo in via Roma 47 e propone oggi un servizio d’asporto e domicilio (il menù è consultabile sul sito https://www.paolobarbara.it/ ), prenotando con messaggio WhatsApp al numero +39 335 63 88433 o via mail alla casella: paolobarbara@libero.it.