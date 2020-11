Sanremo: quasi 100 velisti per il 36° Meeting Internazionale del Mediterraneo organizzato dallo Yacht Club

In questo strano e difficile periodo i giovanissimi hanno voglia di tornare a regatare, così alla 36ª edizione sono quasi cento gli iscritti alla classica regata organizzata nel ponte dell’immacolata. Provenienti da tutto il nord Italia, dalla Francia e dalla Svizzera dal 6 dicembre si troveranno nelle acque sanremesi a disputarsi il trofeo.



Tutto è pronto per accoglierli con le dovute prescrizioni e con la massima sicurezza. Un grosso impegno per lo Yacht Club Sanremo che ha deciso di portare avanti questa manifestazione per dare la possibilità ai giovani di fare dello sport all’aria aperta e di stare insieme; e alla città di poter respirare un pò di ottimismo e di movimento in un momento così delicato. Severi saranno i controlli sui comportamenti di tutte le persone coinvolte, il grande sforzo è ripagato dalla partecipazione di tutto rispetto dei regatanti dei loro coach e dei genitori.