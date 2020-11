Giorgia Oliva ha vinto la 4a edizione del concorso di Dany Animation 'Top voice Sanremo'

E’andata in onda ieri, sulla pagina facebook Dany Animation, la votazione di ‘Top voice Sanremo’, concorso canoro online. Il direttore artistico Daniele Capozucca e la coreografa Verdiana Barbieri hanno annunciato in diretta l'assegnazione dei premi inerenti il percorso artistico durante l'evento.

Giorgia Oliva ha vinto la 4a edizione del concorso, conquistata con il brano 'If ain't got you' di alicia keys con 74 punti totali, si è anche aggiudicata la produzione di un brano inedito. Al secondo posto, con 72 punti, Marco Genovese di Sanremo con 'Carrie' degli Europe. Sul terzo gradino del podio Martina Galizzi di Ventimiglia con ‘Let me say Goodbye’ con 69,5 punti.

Ci sono stati anche dei riconoscimenti individuali, quali:

- Premio della critica: Carlotta Rosini

- Premio miglior interpretazione femminile: Rita Longordo

- Premio miglior interpretazione maschiile: Mario Papa

- Premio Talento 2020: Diletta Genovese

- Presenza Scenica: Dennis D'agostino

- Rolling Stone: Patrizia Casato

- Premio Dany Animation: Roberta Siragusa

- Premio Karaoke: Martina Tarantino

- Premio Speciale: Matteo Benetti

- Miglior Cover: Asia Ciuffodoro

- Premio Simpatia: Valentina Larosa & Alessio D'Alessandro

- Miglior esibizione step 1: Silvia Muratore

- Miglior esibizione step 2: Giorgia Canale

- Miglior esibizione step 3: Cindy Rouge

La giuria della finale è stata composta da: Monia Russo (Vocal Coach e cantautrice), Georgia Mos (Dj e cantante) e Sara Facciolini (Showgirl) impegnate attualmente nel programma 'All Togheter Now' in onda su Canale 5, presentato da Michelle Hunziker. Inoltre: Barbara Lacchetta (cantante), Antonella Buonfiglio (cantante), Steve Foglia (batterista e insegnante di musica), Gabriella Ciaca (insegnante di musica), Marco Maiolino (fotoreporter giornalistico) che hanno accompagnato anche le prime fasi del concorso.

L'organizzazione e direzione artistica, Dany Animation staff, è molto soddisfatta per i risultati mediatici, con più di 10mila visualizzazioni ed interazioni da tutta Italia per tifare il proprio concorrente preferito, porge un ringraziamento a tutti coloro che hanno supportato l'evento. Con l'auspicio si possa tornare ad esibirsi dal vivo, da appuntamento alla prossima edizione.