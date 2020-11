Taggia: bonus affitto per chi si è trovato in difficoltà durante la pandemia, 230 domande per 90mila euro

Il personale del Settore Servizi Socio Educativi ha preso in carico le domande che adesso dovranno essere valutate. L’istanza riguardava solo i canoni non superiori a 7.200 euro al netto delle spese condominiali. Un bonus rivolto ai residenti con ISE (Indicatore Situazione Economica) del nucleo familiare non superiore a 31.080,00 euro e con valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il Fondo sociale affitti) del nucleo familiare, non superiore a 16mila euro.