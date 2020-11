Casinò italiani con il nuovo DPCM, chiude anche quello di Sanremo

Le nuove misure costringono i protagonisti del gioco d’azzardo a spostarsi online, dove il “gambling” spopola. La strategica apertura di tanti nuovi casinò online risponde a una domanda sempre crescente di una maggiore gamma di giochi offerti, bonus di benvenuto accattivanti, modernità e innovazione. Anche le criptovalute iniziano a farsi strada tra le forme di deposito e pagamento accettate, da cui nascono i cosidddetti “Bitcoin casinò”. In Italia, i giocatori possono consultare siti di recensioni come Synergy Casino per orientarsi tra le differenti piattaforme, approfittare delle migliori offerte e scoprire quali sono le ultime novità del settore. Il rovescio della medaglia è, naturalmente, la forte crisi per i casinò tradizionali in seguito alle doverose misure di contenimento del Coronavirus. Le nuove disposizioni che suddividono le Regioni in tre colori forzano anche la chiusura dei casinò italiani (per quanto fossero solo due quelli rimasti aperti), inserendoli nell’elenco delle attività sospese assieme a sale gioco, sale bingo e sale scommesse.

Il Casinò di Sanremo chiude per un mese, prosegue la roulette live

Il Casinò di Sanremo, uno dei più noti a livello nazionale, non viene risparmiato e a fine ottobre chiude con zelo i battenti nella speranza di poterli riaprire dopo un mese, come stabilito dalle direttive attuali. Il mese di sospensione andrà a intaccare ulteriormente i conti pubblici di Palazzo Bellevue, già gravemente compromessi dai due mesi e mezzo di lockdown in primavera. Le perdite stimate ammontano a 13,5 milioni di euro per le entrate derivanti dal gioco, ma si stima che il bilancio annuale del casinò sia arrivato a quasi 4 milioni.

Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha espresso la sua preoccupazione con queste parole: “La chiusura del Casinò, che già si avviava ad un pesante passivo a causa di questo nefasto 2020, è una mazzata che avrà riflessi notevoli sui bilanci. E non nego che sono preoccupato per la tenuta dei conti in ottica 2021".

Si unisce al coro il presidente del Cda della Casinò Spa, Adriano Battistotti, che esprime i suoi dubbi verso le misure attuali: “Noi ci atteniamo ovviamente alle indicazioni e alle leggi, ma rimane l’amarezza di constatare come non venga fatta una distinzione tra attività sicure e non sicure, si è fatta quella tra essenziali e non essenziali”.

L’attività all’interno del casinò viene sospesa, ma è importante sottolineare che quella online proseguirà regolarmente. Oltre ai giochi classici che spaziano dal bingo alle scommesse sportive, ai giochi da tavolo e ai giochi di carte, dalle 9:30 alle 3:30 di notte si aggiunge la roulette live con i croupier ai tavoli di gioco. I clienti che desiderano continuare a giocare da casa dovranno semplicemente collegarsi al sito per tornare a scommettere nel loro casinò preferito.

Slot machine risparmiate, ma i giocatori si spostano online

I giocatori più tradizionali possono trarre un sospiro di sollievo: i recenti provvedimenti non interessano le slot machine, che resteranno utilizzabili nei bar e nelle tabaccherie adibite fino all’orario di coprifuoco commerciale fissato generalmente per le 18:00. Tuttavia, sempre più giocatori decidono ugualmente di provare le slot machine online, attirati da una serie di vantaggi irrinunciabili. In primis, vi è una grandissima varietà di prodotti che nessuna sala fisica sarebbe mai in grado di offrire. Non vi sono limiti di spazio nei casinò online e ogni giocatore può trovare la slot machine che fa per sé, anche grazie ai generosi bonus che regalano monete e giri gratuiti ai nuovi utenti. Un altro enorme vantaggio è la possibilità di giocare da casa propria, sia per una questione di distanziamento sociale che per la comodità impareggiabile. Un ambiente familiare, rilassato e silenzioso permette di fare scelte più ponderate e di giocare senza stress. Anche quando si è fuori casa, però, si può portare il gioco con sè. Grazie alle applicazioni sviluppate da alcuni casinò è possibile rimanere aggiornati con le nuove uscite e non perdersi nemmeno un’offerta