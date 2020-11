Calendula, usi e proprietà della pianta con azioni antinfiammatorie e lenitive

La Calendula (Calendula officinalis) è una pianta originaria del Nord Africa appartenente alla famiglia delle Composite. Nota anche come "oro di Maria", è molto utile come antispasmodico e antinfiammatorio. Il nome calendula deriva dal latino calendae, cioè "primo giorno del mese", a indicare che fiorisce il primo giorno di ogni mese per tutto l'anno. La calendula è nota anche col nome popolare di "oro di Maria", forse per la proprietà del suo infuso di alleviare i dolori periodici femminili, evidenziandone così il legame con il femminile

La calendula contiene triterpeni, flavonoidi, polisaccaridi, caroteni, fitosteroli, olio essenziale, mucillagini, acido salicilico e sostanze amare. Per uso interno, generalmente come tintura madre o macerato glicerinato, viene anche impiegata nelle disfunzioni dell'apparato genitale femminile, con azione antispasmodica sui dolori mestruali e addominali. La proprietà antinfiammatoria agisce sulle irritazioni delle mucose, data la presenza delle mucillagini, ed è quindi indicata in caso di colite, gastrite, ulcere e qualunque patologia a carico dei tessuti interni. Per uso esterno le sue attività antinfiammatorie, antisettiche, cicatrizzanti, rinfrescanti, emollienti e dermopatiche la rendono il rimedio elettivo per scottature, ferite, arrossamenti e irritazioni della pelle, delle ulcere della bocca e per infiammazioni gengivali.

Se strofinata, la pianta emana un gradevole odore. I suoi sgargianti colori variano dal giallo all’arancione rossastro; è utilizzata come pianta ornamentale ma trova largo impiego anche come rimedio fitoterapico per le sue utili e molteplici proprietà. La sua virtù fondamentale è appunto quella di dare sollievo e curare la pelle grazie a una decisa azione antinfiammatoria, antisettica e cicatrizzante, come provato da diversi studi, ma la calendula può apportare tanti altri benefici alla nostra salute e alla nostra bellezza.

I saponosidi abbassano i livelli di colesterolo e i trigliceridi. Gli estratti alcolici e acquosi agiscono sulla pressione arteriosa e sul sistema cardiocircolatorio con un’azione di leggera diminuzione della frequenza del cuore. “Presente in diverse forme, può come infuso o decotto, indicati per difficoltà digestive, dolori addominali o mestruali e infiammazioni del tratto gastrointestinale. Il decotto può essere utilizzato anche per lenire la pelle arrossata, in quanto è un estratto liquido che si ricava mescolando acqua, alcol e fiori. È anche un formidabile integratore naturale di vitamina A”, si legge sul sito della farmacia online italiana Viata.it. La tintura madre di calendula può essere diluita in acqua (ne bastano poche gocce) o trattenuta qualche secondo sotto la lingua. La pomata è la formula più conosciuta, utilizzata e diffusa. È il punto di riferimento in moltissime famiglie per curare e lenire la pelle, attraverso vari prodotti che ne contengono i principi (creme, unguenti, creme da barba, latte solare, etc..). L’olio è ottimo come cicatrizzante: le mamme lo conoscono bene e lo utilizzano come alternativa naturale per proteggere la pelle di neonati e bambini dalle irritazioni causate dal pannolino. Gli estratti di calendula entrano anche nelle composizioni di saponi e shampoo per detergere la cute e la cura della chioma.

Cura l'acne, come componente essenziale di alcune creme specifiche, utilizzate contro brufoli e piaghe. Il suo estratto serve invece per verruche, calli e duroni. È utilizzabile per combattere punti neri e tonificare la pelle, eccellente per trattare i geloni a mani e piedi e può essere usata anche come anti età per il trattamento quotidiano della pelle matura poiché migliora il tono e il colorito della cute.