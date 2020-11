Coronavirus: peggiora lievemente il rapporto positivi-tamponi, calano i numeri negli ospedali ma due morti in Asl 1

Peggiora leggermente, rispetto a ieri, il rapporto tra tamponi e positivi nella nostra regione. A fronte di 5.705 test, infatti, si sono riscontrati 570 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, ovvero uno ogni 10.

Calo nella nostra provincia, con 69, di cui 21 da contatto di caso confermato e 48 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono 81, di cui 15 da contatto di caso confermato e 66 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 365, di cui 100 da contatto di caso confermato, 245 da attività di screening e 20 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono stati 4, di cui 2 da contatto di caso confermato e 2 da attività di screening. In Asl 5 sono stati 51, di cui 21 da contatto di caso confermato e 30 da attività di screening.

Sono stati 14 i morti in Liguria, nel periodo compreso tra il 20 novembre e ieri, di cui due (uomini di 76 e 90 anni) nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 584.154 (+5.705)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 49.951 (+570)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 6.287 (+64)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 43.664 (+506)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.558 (-561)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.386 (-196)

Savona 1.421 (+100)

Genova 7.858 (-308)

La Spezia 2.069 (-94)

Residenti fuori regione o estero 275 (-10)

Altro o in fase di verifica 615 (-34)

Totale 13.559 (-561)

Ospedalizzati: 1.189 (-49) | 114 (-9) in terapia intensiva

Asl 1 - 122 (-5) | 13 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 124 (-13) | 14 (-1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 316 (-3); 38 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 63 (-1) | 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 154 (-11) | 9 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 163 (-7) | 15 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 108 (-5) | 7 (-3) in terapia intensiva

Asl 5 - 134 (-4) | 11 (-5) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 12.303 (-514)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 34.070 (+1.117)

Deceduti: 2.322 (+14)