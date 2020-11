Coronavirus. Focolaio alla RSA ‘Don Orione’ di Sanremo, situazione sotto controllo con circa 300 tamponi alla settimana. Contagiati anche alcuni operatori

Ha destato comprensibile preoccupazione il focolaio di covid alla RSA del ‘Don Orione’ di Sanremo, struttura punto di riferimento per tante famiglie della zona. Circa una quindicina, inizialmente, i contagiati. Ma i numeri sono poi saliti nei giorni successivi e solo grazie a un’attenta operazioni di screening il contagio è stato arginato.

Al momento il focolaio viene localizzato al sesto piano della struttura anche se le fonti ufficiali della struttura non comunicato il numero esatto dei positivi. Contagiati anche alcuni dipendenti che, da protocollo, sono isolati al loro domicilio. Vengono effettuati continui cicli settimanali di tamponi per i circa 160 operatori e i circa 130 ospiti presenti in questo momento.



Il personale sanitario del ‘Don Orione’ sta lavorando in stretta collaborazione con Asl per la gestione dei tamponi e per il ricovero in ospedale dei pochi pazienti in condizioni più serie. Al momento, per fortuna, non si segnalano decessi.

“Abbiamo un rapporto molto diretto con le famiglie che sono prontamente informate sulle condizioni dei loro cari” fa sapere alla nostra redazione la portavoce del ‘Don Orione’, Serena Busnelli.