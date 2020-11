Imperia si illumina con l'accensione delle luminarie e della fontana di piazza Dante (foto e video)

Imperia si è illuminata questa sera alle 18, in occasione della celebrazione di San Leonardo, quando come lo scorso anno sono state accese le luminarie natalizie e in contemporanea la fontana di piazza Dante, il cui restyling è stato portato a termine questa mattina.



Anche se il cartellone degli eventi è ancora molto incerto, a causa della situazione epidemiologica dovuta al coronavirus, il Comune non intende rinunciare a far vivere, nel miglior modo possibile, il Natale alla città. Si attende infatti con ansia il prossimo Dpcm, che sarà varato il 3 dicembre, per comprendere quali restrizioni verranno meno e soprattutto se la Liguria tornerà, o no, in zona gialla. Si spera infatti che il Governo prolunghi l’orario di apertura dei negozi fino alle 22 per permettere la ripresa dell’economia in vista delle festività natalizie. Al momento, però pare che bar e ristoranti difficilmente potranno riaprire con il servizio in sala poiché sarebbero anche troppo alti i rischi collegati a pranzi e cene fuori ancora troppo alti. Resta poi, da sciogliere il nodo dello spostamento tra regioni per permettere anche al settore del turismo di risollevarsi dopo le ultime misure anti-contagio.

Il Comune di Imperia ha comunque voluto investire sul Natale stanziando 65 mila euro per il noleggio, l’installazione, l’assistenza e smontaggio, delle luminarie che saranno attive da questa sera.



Il progetto ha un duplice scopo: promuovere il turismo e sostenere l’economia della collettività. I costi sono tutti a carico del Comune. Nessuna richiesta di contribuito infatti, è stata rivolta alle aziende.