Imperia: una nostra lettrice ringrazia medici e operatori del reparto di Chirurgia dell'ospedale

Una nostra lettrice, Graziella Taverna, ci ha scritto per ringraziare il personale del reparto di chirurgia dell'ospedale di Imperia:

“Ho subito due interventi in pochi mesi all’interno del reparto e, on particolare voglio ringraziare per le cure il Dott. Casano, tutti i medici del reparto e dell'ambulatorio, infermieri, fisioterapisti e operatori socio sanitari per la loro disponibilità, assistenza e umanità. Un grazie particolare anche alla cortese Dott.ssa Standoli di Gastroenterologia per il supporto e la pazienza nel rispondere alle e-mail”.