Non è potabile l’acqua proveniente dall’acquedotto di Beuzi e che serve diverse utenze nella zona. Viste le analisi dell’Asl 1 Imperiese, eseguite nei giorni scorsi e consegnate ieri al Comune, il Sindaco Mario Conio ha emesso un’ordinanza di non potabilità se non dopo la bollitura.

Oltre al divieto per le abitazioni, nell’ordinanza è stata confermata la disattivazione della fontanella di via Boselli. Ovviamente i provvedimenti rimarranno attivi fino agli esami negativi dell’Asl.