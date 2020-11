Giornata contro la violenza sulle donne: da Taggia l'assessore Pizzolla "Si parte dall'educazione in famiglia"

“Le pari opportunità sono un argomento molto importante per me - ci racconta Costanza Pizzolla - In questi anni da consigliere comunale non sono mancati gli incarichi e il mio apporto come amministratrice ma oggi è stata la per la prima volta che ci ho tenuto ad espormi in una giornata che non ammette silenzi. Mi ritengo una persona molto concreta e ci tengo ad assicurare il mio impegno in toto su questo argomento nell’anno e mezzo che ci attende da qui a fine mandato”.