Calcio: domani al campo 'Sacra Famiglia' nuovo appuntamento per i giovani dell'Oneglia con un tecnico del Genoa

Continua il rapporto di collaborazione tra l'Oneglia Calcio e il Genoa CFC. Domani, Franco Lucido del Genoa sarà presente al campo sportivo della 'Sacra Famiglia' per dirigere un allenamento con i giovani calciatori dell'Oneglia Calcio.

Un progetto tra Oneglia e Genoa Academy che non si è mai arrestato nemmeno in questo periodo delicato per via dell'emergenza sanitaria simbolo della continuità in ambito prospettivo per la crescita dei ragazzi così come dei loro allenatori, sempre pronti ad apprendere nuove metodologie di lavoro.