I consigli del Dottor Avagnina: come curare definitivamente e senza soffrire l’unghia incarnita

“L’unghia incarnita, denominata scientificamente Onicocriptosi, è un problema che affligge migliaia di persone, in modo più o meno grave. E’ un piccolo ma enorme problema di salute e benessere nel quale l’unghia, per motivi di varia origine, che un bravo podoiatra andrà ad individuare nel corso della prima visita, va a “tagliare” il solco laterale dove dovrebbe invece “scorrere” e crea cosi un problema infettivo importante detto “granuloma”.

Spiega il dottor Avagnina che prosegue: “Se l’unghia viene tagliata, successivamente ricresce ed il problema si ripresenta. A i nostri pazienti da TUTTA ITALIA proponiamo la sperimentata e validata tecnica Podoiatrica detta di “Fenolizzazione”, tramite la quale l’unghia viene prima tagliata in modo correttivo, e nello stesso tempo viene “ricostruita” con una sorta di OnicoPlastica impedendole di ricrescere nello stesso modo in cui poi se no si reincarnerebbe ugualmente.

Questo tipo di operazione si chiama “chirurgia ungueale ambulatoriale con fenolizzazione della matrice”, che ha addirittura il 98% di risultati positivi nella letteratura internazionale ed anche nella casistica oramai Ventennale del nostro centro. Consiglio questa tecnica mininvasivo a tutti perché rappresenta la VERA & UNICA soluzione definitiva per risolvere il problema dell’unghia incarnita, senza soffrire, e senza spendere in modo continuativo e non risolutivo comunque, perché cosi il problema viene invece risolto alla radice in un’unica seduta e in modo definitivo .”

Per consultare la guida ai consigli e soluzioni visita: https://www.unghiaincarnita.net/come-eliminare-unghia-incarnita/

Il Dott. Avagnina riceve su appuntamento a Sanremo, nel Centro Podomedica in Corso Matuzia, 13 contattando il numero: 0184 541444. È attivo anche il servizio WhatsApp al seguente numero: +39 3495256922.