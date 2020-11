Tre ragazze investite sulle strisce in centro a Sanremo: l'incidente in serata in corso Mombello (Foto)

È di tre ragazze ferite il bilancio dell'incidente avvenuto questa sera poco dopo le 20 in centro a Sanremo, nella parte alta di corso Mombello. Stavano attraversando la strada sulle strisce quando, per cause da accertare, un'auto che viaggiava in direzione di via Feraldi le ha travolte.

L'impatto sull'asfalto è stato particolarmente violento tanto che tutte e tre sono dovute ricorrere ale cure del personale sanitario. Tre le ambulanze inviate sul posto dalla centrale del 118: Croce Rossa Bordighera, Ospedaletti Emergenza e Sanremo Soccorso. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale ai quali spetterà il compito di chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche una volante della Polizia per la gestione del traffico durante le operazioni di soccorso.