Sanremo: corso Inglesi sarà riaperto nelle prossime ore a senso unico alternato, i lavori sono in corso

Sarà riaperta nelle prossime ore a senso unico alternato sulla corsia a monte e non appena sarà messo in sicurezza il muro di contenimento a valle, corso Inglesi, la strada di cornice sopra Sanremo chiusa al traffico dalle 14 di oggi pomeriggio (QUI), a causa del crollo di un muro di contenimento e dei lavori che serviranno per evitare che la carreggiata possa scendere su se stessa all’altezza del civico 465.

Questa mattina, infatti, è crollato un muro di contenimento e si è rotto un tubo dell’Amaie. Dopo una serie di interventi, è stato deciso di chiudere la via, sia ad Est che Ovest. In pratica, a valle della carreggiata è in atto un cantiere e, questa mattina c’è stato il cedimento del muro.

Un tubo si è rotto e, in questo momento, in diverse case della zona manca l’acqua. La Polizia Municipale sta presidiando la strada, dalla Foce e nella zona del Polo Nord, per indirizzare le auto che possono arrivare solo fino a un certo punto ma non possono transitare.