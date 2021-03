Coronavirus nel Principato di Monaco: quattro nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono quattro i nuovi casi positivi al coronavirus all'interno del Principato di Monaco, dove a oggi sono 587 le persone colpite dal Covid-19 dall'inizio della crisi sanitaria.



Sono 19 i pazienti in cura al Centro Ospedaliero Principessa Grace, di cui sette residenti sono ricoverati. Cinque i pazienti, di cui tre residenti sono trattati in terapia intensiva.



Le guarigioni di oggi sono cinque, in totale 523. A oggi 24 persone sono seguite dall'osservatorio domestico che supporta clinicamente i pazienti con pochi sintomi, che sono invitati a rimanere in casa.