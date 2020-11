Coronavirus: in provincia di Imperia aumentano terapie intensive e sorveglianze attive, un morto all’ospedale di Sanremo

I dati odierni sulla diffusione del covid in regione testimoniano una situazione di incremento per quanto riguarda l’Asl1 e la provincia di Imperia. Aumentano le terapie intensive (unico caso a Ponente) e le sorveglianze attive: sono 3.747, in proporzione il dato più alto in Liguria. In Asl1 oggi si registrano 51 nuovi casi di covid (11 da contatto di caso confermato, 40 da attività screening) e una vittima, un uomo di 71 anni morto all’ospedale di Sanremo.

In Liguria, invece, sono 509 i nuovi casi a fronte di 5.012 tamponi: positivo uno ogni 9,8.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 572.618 (+5.021)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 48.921 (+509)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 6.091 (+43)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 42.830 (+466)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 14.851 (-541)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.582 (+51)

Savona 1.582

Genova 8.634

La Spezia 2.202

Residenti fuori regione o estero 294

Altro o in fase di verifica 656

Totale 14.851

Ospedalizzati: 1.300 (-70); 121 in terapia intensiva

Asl 1 133 (-2); 14 in terapia intensiva (+1)

Asl 2 141 (-23); 14 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 337 (-23); 14 in terapia intensiva

Evangelico 64 (+2); 6 in terapia intensiva

Galliera 172 (-7); 10 in terapia intensiva

Gaslini 5 (-3)

Asl 3 Villa Scassi 173 (-1); 14 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino 10 (-3)

Asl 3 Micone 1 (+1)

Asl 4 Sestri Levante 117 (+1); 7 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 4 (-1); 2 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 136 (-8); 13 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 7; 3 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 13.483 (-468)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 31.784 (+1.025)

Deceduti: 2.286 (+25); uno all’ospedale di Sanremo, un uomo di 71 anni

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 3.747

Asl 2 1.742

Asl 3 4.951

Asl 4 1.055

Asl 5 726

Totale 12.221