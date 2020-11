‘Sanremo’ e ‘Winter Tour’ al top su Instagram nel weekend: intanto il profilo ‘Sanremo Città della Musica’ va verso gli 80 mila contatti (Video)

Una boccata d’ossigeno social per Sanremo e per la sua promozione turistica. Lo scoro weekend tra Area Sanremo, Winter Tour e Premio Tenco la Città dei Fiori è tornata al top sui social tra foto, video e contenuti condivisi dai tanti protagonisti dei diversi eventi spalmati tra venerdì e domenica.

Grazie alla stretta collaborazione tra ufficio Turismo e Rai, su Instagram ‘Sanremo’ e ‘Winter Tour’ sono state al top per diverse ore con tante foto e stories pubblicate dalla Città dei Fiori. In onda su Rai Sport anche due clip realizzate anche grazie alle immagini del video promo realizzato in primavera per la campagna ‘Live&Love’.

Il tutto è realizzato dall’agenzia web RebelDigital in collaborazione con il Comune di Sanremo. “Da qualche settimana lavoriamo insieme a Rai Pubblicità - commenta ai nostri microfoni Andrea Ventura per RebelDigital - per noi è una soddisfazione, la pagina ‘Sanremo Città della Musica’ ha raggiunto quasi 80 mila persone e 10 mila interazioni con i post. Immaginiamoci che che si potrebbe fare durante la settimana del Festival…”.

Una promozione web degna del nuovo millennio, con una campagna social adeguata al periodo. E i risultati si vedono.