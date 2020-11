Il romanzo dello scrittore bordigotto Renato Frezza, ‘Il nettare dei colli’, ha vinto il primo premio alla 43a edizione del concorso letterario internazionale di Santa Margherita Ligure ‘Franco Delpino – Premio per la Pace’.

Il libro è al suo secondo premio dopo quello della città di Sarzana. La premiazione di Frezza per quest'ultimo si svolgerà lunedì prossimo, in modalità on line mentre quello di Santa Margherita Ligure l'8 dicembre.