Dehors e Ztl a Diano Marina: incontro fra Weitzenmiller (Confcommercio), il vicesindaco Za Garibaldi e l’assessore Feltrin

In Comune a Diano Marina si è tenuto un incontro fra la presidente di Confcommercio del Golfo Dianese Franca Weitzenmiller, il vicesindaco Cristiano Za Garibaldi e l’assessore al Commercio Barbara Feltrin. Al centro della discussione la proroga per i dehors e l’ampliamento della zona Ztl del centro.

Spiega la presidente Weitzenmiller: “Il 31 dicembre scade la concessione di ampliamento del 30% del suolo pubblico in concessione ai pubblici esercizi. Si tratta di una concessione gratuita di ampliamento, che era stata deliberata per contribuire alla garanzia del mantenimento delle distanze di sicurezza, alla luce delle normative sul Covid 19. Confcommercio Diano Marina ha chiesto di prorogare la concessione fino al prossimo mese di gennaio, nella speranza che a Natale si possano recuperare dei flussi turistici. Inoltre abbiamo chiesto che questa concessione possa essere mantenuta anche il prossimo anno, in caso ve ne fosse ancora la necessità. Il vicesindaco ha evidenziato che vi è la piena disponibilità in questo senso, laddove vi fosse un prolungamento dell’emergenza”.

Prosegue Franca Weizenmiller: “Abbiamo affrontato anche il tema del nuovo progetto di ampliamento della pedonalizzazione del centro di Diano Marina. Senza dubbio, Diano diventerà la città con la più ampia zona pedonale di tutta la provincia, dando la possibilità ai visitatori si spostarsi liberamente, in modo comodo e sicuro, a misura di famiglie e anziani. Il vicesindaco ha evidenziato come il progetto si estenda dalla piazza del comune a via Colombo e ci ha assicurato che la ditta, se non dovesse terminare i lavori per le vacanze di Natale, interromperà il cantiere da Natale al 6 gennaio e metterà le attività commerciali presenti nella zona interessata dai lavori in condizioni di poter lavorare senza alcun problema. Una volta terminati i lavori, partiranno quelli di riqualificazione dei marciapiedi di corso Roma Ovest, in modo da abbellire ulteriormente l’accesso al centro”.

In occasione dell’incontro in Comune a Diano Marina, il vicesindaco Cristiano Za Garibaldi e l’assessore al Commercio Barbara Feltrin hanno dato anche la loro disponibilità ad appoggiare e pubblicizzare la campagna della Confcommercio volta a invitare i cittadini ad effettuare i propri acquisti natalizi nei negozi 'sottocasa', per sostenere i commercianti del territorio in questo momento particolarmente difficile.