Politica |

Simone Baggioli (Forza Italia) a ‘2 ciapetti con Federico’ : “Proseguiamo in maniera autonoma. Liguria Popolare ? Con Bistolfi avremmo preso più voti”

“Siamo disponibili a confrontarci con le varie Amministrazioni del territorio, a prescindere dal colore politico, per poter aiutare tutte le realtà e le imprese che in questo difficile periodo stanno soffrendo per l’emergenza Coronavirus” ha detto Baggioli.

Simone Baggioli

Il commissario provinciale di Forza Italia Simone Baggioli è intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’ per parlare delle strategie future del partito. Nei giorni scorsi si è infatti svolta una riunione in videoconferenza del comitato provinciale degli azzurri che ha tracciato le linee da seguire. “Come prima cosa siamo disponibili a confrontarci con le varie Amministrazioni del territorio, a prescindere dal colore politico, per poter aiutare tutte le realtà e le imprese che in questo difficile periodo stanno soffrendo per l’emergenza Coronavirus – ha detto Baggioli – In momenti come questo bisogna essere uniti e lasciare da parte i personalismi”. Durante l’intervista si è poi parlato delle recenti regionali, con Baggioli che ha riproposto un’analisi dei risultati ottenuti nell’estremo ponente ligure, e dell’alleanza elettorale con Liguria Popolare: “Se il candidato fosse stato Filippo Bistolfi, invece di un altro soggetto di Liguria Popolare (Antonio Bissolotti n.d..) che non ha portato i risultati sperati, la percentuale sarebbe stata ancora superiore – ha detto – Quelle che ci sono state in campagna elettorale sono state alleanze legate solo al voto. Forza Italia ora continua con i propri gruppi consiliari in maniera del tutto autonoma”. Simone Baggioli ha poi auspicato un’attenzione verso Forza Italia della provincia di Imperia nei prossimi incarichi che saranno decisi dall’Amministrazione Toti e ha parlato del rapporto con Claudio Scajola. Guarda l’intervista: Segui la pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

