Liguria, Di Muro (Lega): incontro con ambasciatore italiano a Monaco su rapporti transfrontalieri

“La Lega sarà sempre vicina ai lavoratori trasfrontalieri e aperta alla collaborazione con il Principato di Monaco. In quest’ottica di confronto costante, con Massimo Giordanengo, Consigliere Comunale di Ventimiglia con delega ai frontalieri, abbiamo incontrato il nuovo ambasciatore italiano a Monaco Giulio Alaimo, al quale auguriamo buon lavoro”.

Lo afferma il deputato della Lega in Liguria Flavio Di Muro a margine della visita.

“È stato un incontro proficuo sui temi di stretta attualità nei rapporti transfrontalieri: le normative covid, la precarietà e i licenziamenti dei lavoratori, il telelavoro, i trasporti stradali e ferroviari, le prospettive di sviluppo per il Ponente ligure. Lavoreremo in stretta collaborazione per tutelare quegli italiani che ogni giorno portano nel Principato la loro energia e la loro professionalità”, conclude.