Bordighera: serie di argomenti tecnici per il prossimo Consiglio comunale di lunedì in teleconferenza

E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale. La seduta si svolgerà in teleconferenza e in streaming. All’ordine del giorno una serie di variazioni di bilancio e argomenti tecnici.

Sarà quindi la volta della convenzione tra il comune di Bordighera e quello di Vallebona per la gestione del trasporto scolastico, l’approvazione di trasferimenti immobiliari reciproci a titolo gratuito di aree urbane in corso Europa e via Pelloux e, quindi, una Interpellanza presentata dal gruppo consiliare ‘Semplicemente Bordighera’ in merito alla gestione del Campo Zaccari.