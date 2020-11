Questa sera su Facebook in onda la finalissima del concorso canoro 'Top voice Sanremo'

Andrà in onda stasera la finalissima del concorso canoro 'Top voice Sanremo', organizzato dallo staff sanremese Dany Animation. Quest'anno l'ideatore e conduttore Daniele Capozucca, ha proposto il format del concorso in una nuova veste, un'edizione online per rispettare le norme vigenti e divertirsi direttamente da casa.

Il concorso ha raccolto 30 iscrizioni di altrettanti partecipanti appassionati di canto, i quali si sono sfidati a tempo di musica, su 3 step obbligati: brano in lingua italiana, brano in lingua straniera e successivamente sulle note del proprio cavallo di battaglia. Si sono aggiudicati la finale: Marco Genovese, Diletta Genovese, Giorgia Oliva, Rita Longordo, Dennis D'Agostino, Roberta Siragusa, Martina Galizzi, Carlotta Rosini (da Genova) Silvia Muratore, Asia Ciuffodoro, Patrizia Casato, Martina Tarantino, Giorgia Canale, Matteo Benetti, Mario Papa, Alice Schinco(Da Torino). Nella giuria, che avrà il compito di giudicare i concorrenti, si distinguono le note figure sanremesi di Monia Russo (Vocal Coach e cantautrice), Georgia Mos (Dj e cantante) e Sara Facciolini (Showgirl) impegnate attualmente nel programma 'All Togheter Now' in onda su Canale 5, presentato da Michelle Hunziker.

Inoltre: Barbara Lacchetta (cantante), Antonella Buonfiglio (cantante), Steve Foglia (batterista e insegnante di musica), Gabriella Ciaca (insegnante di musica), Marco Maiolino (fotoreporter giornalistico) che hanno accompagnato anche le prime fasi del concorso. Stasera, con una diretta Facebook sulla pagina 'Dany Animation' alle 21.15, andrà in onda la finalissima di Top Voice Sanremo 2020.